После валежника россиянам могут разрешить собирать сухостой и ветровал

Россиянам предлагают дать возможность бесплатно собирать для собственных нужд не только валежник, но и сухостой и ветровал – соответствующий законопроект планируется рассмотреть на заседании Комитета Госдумы по природным ресурсам 10 апреля, пишет "Парламентская газета".

Законопроект разработан первым замруководителя фракции "Справедливая Россия" Олегом Ниловым. Он предлагает внести изменение в статью 32 Лесного кодекса "Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов", устанавливающую перечень ресурсов, которые граждане могут бесплатно собирать и заготавливать для собственных нужд – отопления, возведения строений без возможности их использования для предпринимательской, коммерческой деятельности.

Изменение предлагается внести, чтобы устранить правовую неопределенность, которая возникла после введения понятия "валежник".

Нилов отмечает, что ни у граждан, ни у правоприменителей нет четкого представления о том, относится ли к валежнику сухостой и ветровал.

Депутат считает, что нужно как можно более четко обозначить основные признаки категории "валежник" в законе, и вместе с тем ограничить понятия "сухостой" и "ветровал".