Среда, 10 Апрель, 09:24

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,78
€ 72,97
Обь
359см +62

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаПарламент Алтайского краяРубки в ленточных борах
Новости

После валежника россиянам могут разрешить собирать сухостой и ветровал

, ИА "Амител"
Чтобы устранить правовую неопределенность, которая возникла после введения понятия "валежник"
Предлагается более четко обозначить основные признаки категории 'валежник' в законе / Фото: nao24.ru

Предлагается более четко обозначить основные признаки категории "валежник" в законе / Фото: nao24.ru

Россиянам предлагают дать возможность бесплатно собирать для собственных нужд не только валежник, но и сухостой и ветровал – соответствующий законопроект планируется рассмотреть на заседании Комитета Госдумы по природным ресурсам 10 апреля, пишет "Парламентская газета".

Законопроект разработан первым замруководителя фракции "Справедливая Россия" Олегом Ниловым. Он предлагает внести изменение в статью 32 Лесного кодекса "Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов", устанавливающую перечень ресурсов, которые граждане могут бесплатно собирать и заготавливать для собственных нужд – отопления, возведения строений без возможности их использования для предпринимательской, коммерческой деятельности.

Изменение предлагается внести, чтобы устранить правовую неопределенность, которая возникла после введения понятия "валежник".

Нилов отмечает, что ни у граждан, ни у правоприменителей нет четкого представления о том, относится ли к валежнику сухостой и ветровал.

Депутат считает, что нужно как можно более четко обозначить основные признаки категории "валежник" в законе, и вместе с тем ограничить понятия "сухостой" и "ветровал".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

10.04.2019 09:14
- гость -

Подождём, мать...., еще пару десятилетий!

0  0
10.04.2019 09:15
- гость -

ну ура тогда

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
09:21
Желание пьяного барнаульца попасть в "Оперу" довело его до суда 0
09:13
После валежника россиянам могут разрешить собирать сухостой и ветровал 2
09:07
Когда каждый квадрат на счету: какая она – оптимальная квартира для молодоженов 0
08:54
Захарова оценила агитационные билборды Порошенко с Путиным 0
08:48
Путин назвал бандитом переводчика, поправившего его речь 1
08:23
Путин и президент Финляндии поспорили о санкциях против России 3
08:11
Заработок в интернете и трейдинг: как получить доход вне стен офиса 1
08:02
Все, что вы хотели узнать об имплантации зубов, но стеснялись спросить 0
07:50
Как получить налоговый вычет за покупку квартиры 0
07:34
Новый формат: как и почему в Барнауле становятся востребованны европланировки 4
07:19
"Мне надо еще выжить здесь": интервью с экс-вице-губернатором Юрием Денисовым 4
07:11
Законно ли начисление пени за несвоевременную оплату электричества 2
07:01
Главное событие на строительном рынке Барнаула обещает интересные предложения 0
06:48
Квартиру с элементами из дуба продают в центре Барнаула за 8,75 млн руб. 2
06:32
Малоизвестные, но успешные братья и сестры знаменитостей 0
06:17
Какими вещами нам запомнились 90-е годы 7
06:01
Как изменится работа общественного транспорта на Алтае после введения тахографов 4
04:51
Экс-мэра Владивостока приговорили к 15 годам колонии 0
03:59
Штаб Порошенко объяснил предвыборные плакаты с Путиным 5
02:58
"ВКонтакте" запустила сервис изучения ПДД 0
01:45
Ученые смогли улучшить память у пенсионеров с помощью тока 1
00:58
Названы самые популярные марки подержанных авто в России 0
23:57
Путин ответил на вопрос о перспективах визита в США 0
23:39
МЭР подсчитало, когда инфляция снизится до 3,5% 1
23:19
Госдума хочет запретить давать микрозаймы под залог жилья 0
22:59
Путин пошутил над Орешкиным, не ответившим на вопрос 2
22:39
Умерла невестка поэта Сергея Есенина 0
22:19
Открылись обстоятельства гибели вмерзшей в лед озера голой сибирячки 0
21:54
Подросток украл пенсию инвалида в Алтайском крае 0
21:30
Путин рассказал, что будет при падении цен на нефть до $40 4
21:12
Силуанов рассказал, когда ждать эффект от повышения НДС 3
20:51
Лукашенко возмутила реакция на его прогноз выборов на Украине 0
20:22
Матвиенко стала первым полным кавалером высшего ордена РПЦ 1
20:09
"Партизана" запрещенного в России "Правого сектора" задержала ФСБ 1
19:49
Опубликовано видео страшного ДТП с Subaru в Новосибирске 4
19:25
СМИ: на Алтае учитель издевался над ребенком до потери сознания 2
19:08
Коротко о главном: шквал налоговых проверок, ледоход и ленточные боры Алтая
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 9 апреля
18:49
В Алтайском крае построят спорткомплекс и Ледовый дворец 2
18:27
Виновникам тяжких травм, полученных ребенком в бассейне Бийска, вынесли приговор 0
18:05
Алтайские священники ведут противопожарные проповеди 6
17:48
Жителя Бийска судят за убийство соседа, который вступился за женщину 0
17:32
Алтайские борцы доказали свою славу, сразившись на "Кубке Федерации" 0
17:25
Школы и детсады России перевели на йодированную соль 1
17:11
Названы регионы, где дети чаще всего страдают от рака 1
17:02
Клиенты Альфа-Банка могут без комиссии снять наличные в банкоматах "Открытия" 1
16:52
Полиция займется декриминализацией лесопромышленного комплекса на Алтае 4
16:35
Сильное землетрясение произошло к юго-востоку от Горного Алтая 0
16:22
Глава ДНР: "Донбасс идет к воссоединению с Россией" 20
16:05
Четверых детей нашли в захламленной квартире в Мытищах 0
16:02
Жители Алтайского края смогут бесплатно увидеть новый сезон "Игры престолов" 4

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.