Минэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля в 2019 году

Министерство экономического развития РФ повысило среднегодовой прогноз по курсу рубля – с 66 рублей до 65,1 рубля за доллар. Это следует из опубликованного ведомством обзора "Сценарные условия прогноза социально-экономического развития на 2019-2024 годы".

Месяцем ранее министр экономического развития Максим Орешкин на "правительственном часе" в Госдуме сообщил, что подконтрольное ему ведомство понизило прогноз по курсу рубля на текущий год до 66 рублей за доллар.

Отмечается, что к сегодняшнему дню МЭР скорректировало прогноз курса национальной валюты по отношению к доллару на текущий год. По оценке ведомства, в течение года в пользу укрепления национальной валюты будет играть возобновление притока средств иностранных инвесторов на рынок ОФЗ, слабая динамика импорта товаров и услуг на фоне жесткой денежно-кредитной и бюджетной политики, а также ослабление доллара к евро.

В то же время ключевыми факторами ослабления курса рубля станут ослабление бюджетной и денежно-кредитной политики во втором полугодии, продолжение сверхнормативных интервенций Центробанка РФ на валютном рынке и снижение цен на нефть.

"В итоге обменный курс рубль/доллар США в среднем за 2019 год составит 65,1 рубля за доллар", – говорится в докладе.

В 2020 году курс составит 64,9 рубля за доллар, в 2021 году – 65,4 рубля, в 2022 году – 66,2, в 2023 году – 67 рублей, а в 2024 году – 68,6 рубля за доллар, считают в ведомстве.