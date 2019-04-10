Украинская делегация в ПАСЕ пригрозила Скабеевой предупреждением

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев в эфире телеканала "Прямой" заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи, сообщает РИА "Новости".

"Я знаю, что с ней будет проведен очень серьезный разговор касательно правил поведения, которых должны придерживаться журналисты", – сказал Арьев, не уточнив, откуда у него эта информация.

Инцидент в кулуарах ПАСЕ произошел 24 января. Во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко Ольгу Скабееву толкнул редактор украинского издания "Европейская правда" Сергей Сидоренко.

Затем ее оттолкнул член украинской делегации Борислав Береза, который после ее еще и оскорбил.

Береза преградил журналистке доступ к Геращенко и помешал задать вопрос об удерживаемых на Украине россиянах.

В итоге украинская делегация пожаловалась на появление Скабеевой, назвав его провокационным.