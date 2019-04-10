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Индивидуальные предприниматели будут платить НДФЛ по новым правилам

, ИА "Амител"
Для определенной категории налогоплательщиков будет отменена и отчетность по форме 4-НДФЛ
Индивидуальные предприниматели наделяются правом платить налоги исходя из фактических доходов / Фото: esouz.ru

Индивидуальные предприниматели наделяются правом платить налоги исходя из фактических доходов / Фото: esouz.ru

Порядок расчета НДФЛ для индивидуальных предпринимателей может быть изменен по аналогии с ИП, применяющими упрощенную систему налогообложения. Соответствующий закон, ранее принятый Госдумой в третьем чтении, планируют рассмотреть на пленарном заседании Совфеда в среду, 10 апреля, пишет "Парламентская газета".

Согласно закону, индивидуальные предприниматели наделяются правом платить налоги исходя из фактических доходов от его предприятия вместо авансовых платежей, рассчитываемых от предполагаемого виртуального дохода. Кроме этого, для этой категории налогоплательщиков будет отменена и отчетность по форме 4-НДФЛ.

В качестве одной из мер упрощения администрирования имущественных налогов также предлагается отменить обязанность налогоплательщиков транспортного налога и земельного налога представлять декларации по соответствующему налогу. Отмена представления деклараций будет применяться с 2019 года.

Законом также предусматривается продление с 1 ноября до 31 декабря предельного срока для представления физическими лицами в налоговый орган уведомления о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет в размере величины кадастровой стоимости 600 квадратных метров.

Кроме того, нововведение определяет порядок и основания прекращения исчисления налога на имущество физических лиц в отношении объектов налогообложения, прекративших свое существование в связи с их гибелью или уничтожением. При этом налогоплательщику предоставляется право направить соответствующее заявление и документы в налоговый орган по своему выбору.

Также указано, что упрощается процедура подтверждения пенсионерами и лицами предпенсионного возраста права на льготы по имущественным налогам. Налоговые органы будут самостоятельно исчислять сумму соответствующего налога с учетом льготы в случае, если эти люди не представили в налоговый орган заявление о предоставлении льготы.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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