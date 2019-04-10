Министр обороны Сергей Шойгу, выступая на закрытой части селекторного совещания военного ведомства, осудил "вопиющие случаи" проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми, сообщает РИА "Новости".

В апреле сообщалось, что вдова офицера, погибшего в катастрофе военного самолета Ан-26 в аэропорту Хмеймим, была вынуждена добиваться права на получение повышенной пенсии для себя и несовершеннолетних детей через суд. В марте суд отказал российскому военному, находившемуся в командировке в Сирии, в выплате компенсации за опасное заболевание из-за отсутствия доказательств о заражении во время выполнения служебных обязанностей.

Речь идет в частности о ситуации с назначением пенсии по потере кормильца вдове погибшего в Сирии капитана из-за непризнания его ветераном боевых действий. Также Шойгу напомнил о моряках спасательного буксира "Алтай", которые добивались получения положенных льгот. В обоих случаях пострадавшая сторона была вынуждена обращаться в суд.

Шойгу поручил отправить всех должностных лиц, которые "проявили бездушие, сидя в тылу", в более горячие точки.

"Не позволю подрывать веру наших военнослужащих в свое руководство", – заявил он.

По словам Шойгу, должностные лица формально относятся к принятию решений, в результате чего военнослужащим и их семьям приходится обращаться в суд, чтобы добиться выплат денежных компенсаций.

Шойгу распорядился принять жесткие меры, чтобы не допустить повторения таких ситуаций. Он призвал командиров всех уровней глубже вникать в суть проблем и проявлять заботу о подчиненных.