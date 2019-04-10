США начали готовиться к космической войне с Россией

Исполняющий обязанности главы Минобороны США Патрик Шэнахан заявил на Космическом симпозиуме в Колорадо-Спринг, что российские и китайские космические вооружения угрожают безопасности, сообщает "Лента.Ру" со ссылкой на The Washington Examiner.

По словам Шэнахана, исход следующего крупного мирового конфликта будет зависеть от эффективности вооружений в космосе.

"Наши соперники осуществляют милитаризацию космического пространства, тем самым пытаясь поставить под угрозу силы США", – подчеркнул он.

По его словам, с этой целью "противники" разрабатывают различные типы вооружений для применения в космосе. В частности Китай и Россия создают лазерные и ракетные вооружения, а также средства, способные заглушать сигналы, нарушать работу навигационных систем и осуществлять кибератаки против космических спутников.

Шэнахан добавил, что Пекин и Москва активно выступают за заключение в ООН международных соглашений, которые они не будут соблюдать: "Из-за их действий космос – это больше не убежище, а поле боя. Это не будущая и гипотетическая угроза, а настоящая".

Вашингтон не намерен просто наблюдать, а будет действовать, заверил представитель минобороны. По его словам, США начнут наращивать военную мощь в космосе.