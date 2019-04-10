"Молодая Гвардия Единой России" проведет конкурс молодежного анимационного кино, победители которого войдут в рабочую группу по созданию мультфильма о поступках современных российских супергероев, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на зампреда Координационного Совета, координатора информационной политики организации Егора Литвиненко.

Участниками конкурса могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет из всех регионов России, прием заявок стартует 1 мая и продлится до 1 июня. Конкурсная комиссия проведет предварительный отбор присланных работ и опубликует их на сайте "Молодой Гвардии", а также в социальных сетях. Победители открытого интернет-голосования, которое начнется 1 сентября, будут объявлены 10 октября. Все они будут награждены и войдут в состав рабочей группы по производству мультфильма.

"Примеры реальных героев близки и понятны ребятам, именно поэтому популяризация их подвигов так важна", – сказал Литвиненко.

Итогом конкурса станет создание анимационного фильма "Тайная школа юных героев", в основу которого лягут истории настоящих детей-героев. Мультфильм будет представлен на III Форуме маленьких героев в декабре 2019 года.

Литвиненко отметил, что одна из основных целей работы "Молодой Гвардии" – формирование правильных патриотических ценностей у молодежи, проведение подобных конкурсов как раз помогает решить эту задачу.

"Создание мультфильма по итогам конкурса даст возможность приобщиться к таким важным ценностям как можно большему количеству ребят разных возрастов. Благодаря простой анимационной форме принципы и смыслы, заложенные в мультфильм, будут понятны даже самым маленьким россиянам", – подчеркнул Литвиненко.