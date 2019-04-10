Голиковой предложили подумать над улучшением качества детского питания

Председатель Временной комиссии Совфеда по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в РФ Андрей Кутепов направил вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо с предложениями об улучшении системы детского питания, пишет "Парламентская газета".

Отмечается, что для того чтобы обеды и завтраки в школах и детских садах отвечали всем стандартам качества, в России должен появиться закон о социальном питании и соответствующее министерство. Как пояснил Кутепов, сегодня в регионах нет единого подхода к вопросам социального питания, так как у них нет общего стандарта.

Разнятся даже понятия: в одном субъекте это "детское питание", в другом – "социальное питание" и так далее. При этом региональные законы приняты далеко не везде.

"В рамках обмена опытом некоторые регионы изучают лучшие практики своих коллег, но этот процесс идет недостаточно активно", – отметил Кутепов.

Он убежден, что заложить единообразие в этих вопросах может соответствующий федеральный закон. А помочь выстроить единую государственную политику по вопросам социального питания мог бы специальный федеральный орган исполнительной власти и вертикально интегрированная система уполномоченных органов. Опять же, за редким исключением в регионах нет отдельного органа власти, который бы занимался вопросами питания в школах, детских садах и прочих учреждениях.

Эти и другие проблемы в сфере организации детского питания были обозначены в ходе целого ряда мероприятий, проведенных на площадках Совфеда, на которые привлекались представители региональных властей, общественные организации, комбинаты социального питания и эксперты. Собранные сенаторами мнения и предложения отражены в письме Кутепова, которое он направил Голиковой.

Еще одно предложение, отраженное в письме, касается создания отраслевых и профессиональных стандартов социального питания для всех участников этого рынка.

Также сенатор обращает внимание на необходимость поправок закона о госзакупках в части исключения приоритета цены в пользу качества продуктов питания и блюд, которые поступают в школы и детские сады. Пока это не так, обеспечить стабильно высокое качество школьных обедов невозможно.

"Отбор поставщиков социального питания ведется не по качественному критерию, а по критерию наименьшей предложенной цены. В связи с чем наблюдаются случаи поставки просроченных продуктов питания, нарушения технологии приготовления блюд, иные нарушения со стороны недобросовестных поставщиков", – подчеркнул Кутепов.

По его словам, усугубляет ситуацию отсутствие региональных реестров ответственных поставщиков. Существующий ныне реестр недобросовестных поставщиков не является действенной мерой ответственности.

В своем письме Кутепов также предлагает установить приоритеты для местных производителей сельхозтоваров: "Это позволит исключить абсурдные случаи, когда в один регион поставляют продукты из другого, хотя в первом они выращиваются или производятся".