Среда, 10 Апрель, 12:59

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,78
€ 72,97
Обь
359см +62

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаПарламент Алтайского краяРубки в ленточных борах
Новости

Голиковой предложили подумать над улучшением качества детского питания

, ИА "Амител"
Отмечается, что усугубляет ситуацию отсутствие региональных реестров ответственных поставщиков
Предлагают сделать обеды и завтраки в школах и детских садах отвечающими стандартам качества / Фото: vustug-info.ru

Предлагают сделать обеды и завтраки в школах и детских садах отвечающими стандартам качества / Фото: vustug-info.ru

Председатель Временной комиссии Совфеда по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в РФ Андрей Кутепов направил вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо с предложениями об улучшении системы детского питания, пишет "Парламентская газета".

Отмечается, что для того чтобы обеды и завтраки в школах и детских садах отвечали всем стандартам качества, в России должен появиться закон о социальном питании и соответствующее министерство. Как пояснил Кутепов, сегодня в регионах нет единого подхода к вопросам социального питания, так как у них нет общего стандарта.

Разнятся даже понятия: в одном субъекте это "детское питание", в другом – "социальное питание" и так далее. При этом региональные законы приняты далеко не везде.

"В рамках обмена опытом некоторые регионы изучают лучшие практики своих коллег, но этот процесс идет недостаточно активно", – отметил Кутепов.

Он убежден, что заложить единообразие в этих вопросах может соответствующий федеральный закон. А помочь выстроить единую государственную политику по вопросам социального питания мог бы специальный федеральный орган исполнительной власти и вертикально интегрированная система уполномоченных органов. Опять же, за редким исключением в регионах нет отдельного органа власти, который бы занимался вопросами питания в школах, детских садах и прочих учреждениях.

Эти и другие проблемы в сфере организации детского питания были обозначены в ходе целого ряда мероприятий, проведенных на площадках Совфеда, на которые привлекались представители региональных властей, общественные организации, комбинаты социального питания и эксперты. Собранные сенаторами мнения и предложения отражены в письме Кутепова, которое он направил Голиковой.

Еще одно предложение, отраженное в письме, касается создания отраслевых и профессиональных стандартов социального питания для всех участников этого рынка.

Также сенатор обращает внимание на необходимость поправок закона о госзакупках в части исключения приоритета цены в пользу качества продуктов питания и блюд, которые поступают в школы и детские сады. Пока это не так, обеспечить стабильно высокое качество школьных обедов невозможно.

"Отбор поставщиков социального питания ведется не по качественному критерию, а по критерию наименьшей предложенной цены. В связи с чем наблюдаются случаи поставки просроченных продуктов питания, нарушения технологии приготовления блюд, иные нарушения со стороны недобросовестных поставщиков", – подчеркнул Кутепов.

По его словам, усугубляет ситуацию отсутствие региональных реестров ответственных поставщиков. Существующий ныне реестр недобросовестных поставщиков не является действенной мерой ответственности.

В своем письме Кутепов также предлагает установить приоритеты для местных производителей сельхозтоваров: "Это позволит исключить абсурдные случаи, когда в один регион поставляют продукты из другого, хотя в первом они выращиваются или производятся".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
12:49
Грузовик Scania съехал с трассы и перевернулся в Горном Алтае 0
12:32
Индивидуальные предприниматели будут платить НДФЛ по новым правилам 0
12:23
"Справедливая Россия" предлагает пересмотреть налоги в пользу муниципалитетов 1
12:14
Труп собаки с веревкой на шее обнаружили в барнаульском парке 4
12:02
Голиковой предложили подумать над улучшением качества детского питания 0
11:49
Сберечь от огня: РПЦ на Алтае проводит противопожарные службы и ходит в рейды 2
11:33
"Молодая Гвардия" сделает патриотический мультфильм о российских супергероях 4
11:24
США начали готовиться к космической войне с Россией 2
11:11
Следком займется историей о побоях учителем школьника в Горном Алтае 0
11:07
Требования жителей Барнаула по зарплате оказались самыми скромными в России 3
10:51
Филипп Киркоров в окружении сотрудников "Макдоналдса" стал звездой Сети 0
10:45
13 июня в АлтГТУ им. И.И. Ползунова стартует приемная кампания 5
10:40
Скандальная история с продажей жилья многодетной мамы из Барнаула дошла до суда 8
10:33
Власти пояснили, почему не могут спасти от сноса старинную усадьбу в Барнауле 15
10:21
Водоснабжение восстановили в барнаульском поселке Новый Спутник 1
10:13
Шойгу осудил своих подчиненных за бездушие и формализм по отношению к людям 4
10:01
Несколько улиц в барнаульском поселке остались без воды 0
09:50
Учеба в удовольствие: как открыть у детей удивительные способности 1
09:41
Мобильный телефон – прошлый век: совершенствуем имидж и связь вашей компании 1
09:33
Минэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля в 2019 году 0
09:21
Желание пьяного барнаульца попасть в "Оперу" довело его до суда 1
09:13
После валежника россиянам могут разрешить собирать сухостой и ветровал 12
09:07
Когда каждый квадрат на счету: какая она – оптимальная квартира для молодоженов 0
08:54
Захарова оценила агитационные билборды Порошенко с Путиным 2
08:48
Путин назвал бандитом переводчика, поправившего его речь 4
08:23
Путин и президент Финляндии поспорили о санкциях против России 4
08:11
Заработок в интернете и трейдинг: как получить доход вне стен офиса 1
08:02
Все, что вы хотели узнать об имплантации зубов, но стеснялись спросить 0
07:50
Как получить налоговый вычет за покупку квартиры 1
07:34
Новый формат: как и почему в Барнауле становятся востребованны европланировки 0
07:19
"Мне надо еще выжить здесь": интервью с экс-вице-губернатором Юрием Денисовым 26
07:11
Законно ли начисление пени за несвоевременную оплату электричества 5
07:01
Главное событие на строительном рынке Барнаула обещает интересные предложения 0
06:48
Квартиру с элементами из дуба продают в центре Барнаула за 8,75 млн руб. 2
06:32
Малоизвестные, но успешные братья и сестры знаменитостей 2
06:17
Какими вещами нам запомнились 90-е годы 7
06:01
Как изменится работа общественного транспорта на Алтае после введения тахографов 8
04:51
Экс-мэра Владивостока приговорили к 15 годам колонии 0
03:59
Штаб Порошенко объяснил предвыборные плакаты с Путиным 5
02:58
"ВКонтакте" запустила сервис изучения ПДД 0
01:45
Ученые смогли улучшить память у пенсионеров с помощью тока 2
00:58
Названы самые популярные марки подержанных авто в России 0
23:57
Путин ответил на вопрос о перспективах визита в США 0
23:39
МЭР подсчитало, когда инфляция снизится до 3,5% 1
23:19
Госдума хочет запретить давать микрозаймы под залог жилья 0
22:59
Путин пошутил над Орешкиным, не ответившим на вопрос 2
22:39
Умерла невестка поэта Сергея Есенина 0
22:19
Открылись обстоятельства гибели вмерзшей в лед озера голой сибирячки 0
21:54
Подросток украл пенсию инвалида в Алтайском крае 0
21:30
Путин рассказал, что будет при падении цен на нефть до $40 4

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.