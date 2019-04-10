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Желание пьяного барнаульца попасть в "Оперу" довело его до суда

, ИА "Амител"
Мужчину обвинили в оскорблении сотрудника Росгвардии
Ему назначен штраф в размере 10 тысяч рублей / Фото: newsbel.by

Ему назначен штраф в размере 10 тысяч рублей / Фото: newsbel.by

Житель Барнаула, который в состоянии опьянения пытался попасть в бар-ресторан "Опера", приговорен к штрафу за оскорбление сотрудника Росгвардии.

Как сообщили в краевой прокуратуре, мужчине инкриминировали публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.

Установлено, что подсудимый, будучи в состоянии опьянения, ночью 20 января этого года пытался пройти в помещение бара-ресторана "Опера", однако в посещении заведения ему было отказано сотрудниками охраны заведения.

В итоге барнаулец вступил в конфликт с охраной, которая вызвала сотрудников Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Алтайскому краю.

"Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны пресекли противоправные действия осужденного, однако тот оскорбил одного из гвардейцев нецензурной бранью в присутствии как других представителей ведомства, так и гражданских лиц", – добавляют в прокуратуре.

Суд приговорил мужчину к штрафу 10 тысяч рублей.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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10.04.2019 10:29
Митенька ржевский

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