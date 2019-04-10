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Несколько улиц в барнаульском поселке остались без воды

, ИА "Амител"
Коммунальная авария произошла в Новом Спутнике
Фото: septikman.ru

Фото: septikman.ru

Работы по устранению коммунальной аварии проводятся в барнаульском поселке Новый Спутник, сообщает пресс-центр городской администрации.

"В настоящее время силами обслуживающей организации "Алетан" начались работы по устранению повреждения водопроводной сети, ведется откачка воды из колодца. На месте аварии также работают специалисты управления коммунального хозяйства администрации Индустриального района города", – уточняют в мэрии.

Отметим, что накануне в Новом Спутнике 250 домов были отключены от водоснабжения в связи с повреждением водопроводной сети. Выход воды из колодца по улице Лимонной на поверхность обнаружили местные жители.

В данный момент вода отсутствует в жилых домах по улицам: Лимонная, Имбирная, Черничная, Персиковая, Мятная, Анисовая, Айвовая, Медовая.

Читайте также в сюжете: Коммунальные аварии в Барнауле
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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