Среда, 10 Апрель, 10:59

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,78
€ 72,97
Обь
359см +62

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаПарламент Алтайского краяРубки в ленточных борах
Новости

Власти пояснили, почему не могут спасти от сноса старинную усадьбу в Барнауле

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Здание в центре города снесут ради нового офиса алтайской прокуратуры

Фото: Amic.ru / Екатерина Смолихина

Алтайохранкультура пояснила, почему не может прекратить снос старинной усадьбы купца Михайлова в Барнауле, которую собираются снести ради нового здания прокуратуры Алтайского края. Как пояснил в рамках интернет-форума врио руководителя ведомства Александр Урбах, в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия (ОКН) Алтайского края включено девять объектов. Они могут быть снесены уже в ближайшее время.

Усадьба была внесена в список памятников архитектуры в 1994 году, однако на основании экспертного заключения, подписанного ведущими архитекторами и учеными Алтайского края, специалистами НПЦ "Наследие" и согласованного с Министерством культуры Российской Федерации, это здание исключено из числа объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) постановлением АКСНД от 3 октября 2006 года.

Как пояснил Урбах, решение было принято в рамках действовавшего на тот момент законодательства по охране объектов культурного наследия с подготовкой всех необходимых документов.

"В полномочия Алтайохранкультуры не входит оценка законности принятого Алтайским краевым Советом народных депутатов постановления об исключении зданий из списка памятников истории и культуры Алтайского края", – сообщил врио руководителя ведомства.

Урбах добавил, что для включения в список вновь выявленных объектов необходимо проведение государственной историко-культурной экспертизы, которая проводится по инициативе заинтересованного лица на основании заключенного договора, который является возмездным.

В конце 2018 года здание усадьбы было выкуплено прокуратурой Алтайского края. До этого оно принадлежало онкологической поликлинике и даже без должного ухода сохранило свой изначальный вид.

Что касается самого проекта будущего офиса прокуратуры Алтайского края, то здание будет Г-образной формы. В нем предусмотрено 8 этажей и подземная парковка. Со стороны улицы и во дворе предусмотрено еще несколько открытых автостоянок, а также собственная беседка с газоном. Интересно, что для реализации проекта придется снести несколько ветхих строений. Одно из них – бывший корпус онкологической больницы на пр. Социалистическом, 50, другое – бывшая усадьба купца П.М. Михайлова.

Новое здание должно вместить 212 сотрудников, иметь актовый зал, а под землей должна быть стоянка на 20 автомобилей. Ориентировочная стоимость строительства оценивается в 334 миллиона рублей, выделенных из федерального бюджета.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

10.04.2019 10:41
Митенька ржевский

Архитекторы зaccaли....

0  0
10.04.2019 10:44
Митенька ржевский

В Барнауле и так, в отличие от того же Томска или Бийска, сохранилось мало дореволюционной архитектуры, так последнее готовы разрушить и построить это безумное ...вно.

0  0
10.04.2019 10:47
- гость -

Ну и что власти показали жителям в очередной раз? Невыносимо уважаемые наши!

0  0
10.04.2019 10:48
- гость -

это только начало
центр застроят
так как окраины уже без перспективны

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
10:51
Филипп Киркоров в окружении сотрудников "Макдоналдса" стал звездой Сети 0
10:45
13 июня в АлтГТУ им. И.И. Ползунова стартует приемная кампания 0
10:40
Скандальная история с продажей жилья многодетной мамы из Барнаула дошла до суда 1
10:33
Власти пояснили, почему не могут спасти от сноса старинную усадьбу в Барнауле 4
10:21
Водоснабжение восстановили в барнаульском поселке Новый Спутник 0
10:13
Шойгу осудил своих подчиненных за бездушие и формализм по отношению к людям 0
10:01
Несколько улиц в барнаульском поселке остались без воды 0
09:50
Учеба в удовольствие: как открыть у детей удивительные способности 0
09:41
Мобильный телефон – прошлый век: совершенствуем имидж и связь вашей компании 1
09:33
Минэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля в 2019 году 0
09:21
Желание пьяного барнаульца попасть в "Оперу" довело его до суда 1
09:13
После валежника россиянам могут разрешить собирать сухостой и ветровал 11
09:07
Когда каждый квадрат на счету: какая она – оптимальная квартира для молодоженов 0
08:54
Захарова оценила агитационные билборды Порошенко с Путиным 2
08:48
Путин назвал бандитом переводчика, поправившего его речь 3
08:23
Путин и президент Финляндии поспорили о санкциях против России 4
08:11
Заработок в интернете и трейдинг: как получить доход вне стен офиса 1
08:02
Все, что вы хотели узнать об имплантации зубов, но стеснялись спросить 0
07:50
Как получить налоговый вычет за покупку квартиры 0
07:34
Новый формат: как и почему в Барнауле становятся востребованны европланировки 0
07:19
"Мне надо еще выжить здесь": интервью с экс-вице-губернатором Юрием Денисовым 17
07:11
Законно ли начисление пени за несвоевременную оплату электричества 5
07:01
Главное событие на строительном рынке Барнаула обещает интересные предложения 0
06:48
Квартиру с элементами из дуба продают в центре Барнаула за 8,75 млн руб. 2
06:32
Малоизвестные, но успешные братья и сестры знаменитостей 1
06:17
Какими вещами нам запомнились 90-е годы 7
06:01
Как изменится работа общественного транспорта на Алтае после введения тахографов 7
04:51
Экс-мэра Владивостока приговорили к 15 годам колонии 0
03:59
Штаб Порошенко объяснил предвыборные плакаты с Путиным 5
02:58
"ВКонтакте" запустила сервис изучения ПДД 0
01:45
Ученые смогли улучшить память у пенсионеров с помощью тока 1
00:58
Названы самые популярные марки подержанных авто в России 0
23:57
Путин ответил на вопрос о перспективах визита в США 0
23:39
МЭР подсчитало, когда инфляция снизится до 3,5% 1
23:19
Госдума хочет запретить давать микрозаймы под залог жилья 0
22:59
Путин пошутил над Орешкиным, не ответившим на вопрос 2
22:39
Умерла невестка поэта Сергея Есенина 0
22:19
Открылись обстоятельства гибели вмерзшей в лед озера голой сибирячки 0
21:54
Подросток украл пенсию инвалида в Алтайском крае 0
21:30
Путин рассказал, что будет при падении цен на нефть до $40 4
21:12
Силуанов рассказал, когда ждать эффект от повышения НДС 3
20:51
Лукашенко возмутила реакция на его прогноз выборов на Украине 0
20:22
Матвиенко стала первым полным кавалером высшего ордена РПЦ 1
20:09
"Партизана" запрещенного в России "Правого сектора" задержала ФСБ 1
19:49
Опубликовано видео страшного ДТП с Subaru в Новосибирске 4
19:25
СМИ: на Алтае учитель издевался над ребенком до потери сознания 3
19:08
Коротко о главном: шквал налоговых проверок, ледоход и ленточные боры Алтая
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 9 апреля
18:49
В Алтайском крае построят спорткомплекс и Ледовый дворец 3
18:27
Виновникам тяжких травм, полученных ребенком в бассейне Бийска, вынесли приговор 0
18:05
Алтайские священники ведут противопожарные проповеди 6

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.