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Алтайохранкультура пояснила, почему не может прекратить снос старинной усадьбы купца Михайлова в Барнауле, которую собираются снести ради нового здания прокуратуры Алтайского края. Как пояснил в рамках интернет-форума врио руководителя ведомства Александр Урбах, в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия (ОКН) Алтайского края включено девять объектов. Они могут быть снесены уже в ближайшее время.

Усадьба была внесена в список памятников архитектуры в 1994 году, однако на основании экспертного заключения, подписанного ведущими архитекторами и учеными Алтайского края, специалистами НПЦ "Наследие" и согласованного с Министерством культуры Российской Федерации, это здание исключено из числа объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) постановлением АКСНД от 3 октября 2006 года.

Как пояснил Урбах, решение было принято в рамках действовавшего на тот момент законодательства по охране объектов культурного наследия с подготовкой всех необходимых документов.



"В полномочия Алтайохранкультуры не входит оценка законности принятого Алтайским краевым Советом народных депутатов постановления об исключении зданий из списка памятников истории и культуры Алтайского края", – сообщил врио руководителя ведомства.

Урбах добавил, что для включения в список вновь выявленных объектов необходимо проведение государственной историко-культурной экспертизы, которая проводится по инициативе заинтересованного лица на основании заключенного договора, который является возмездным.

В конце 2018 года здание усадьбы было выкуплено прокуратурой Алтайского края. До этого оно принадлежало онкологической поликлинике и даже без должного ухода сохранило свой изначальный вид.

Что касается самого проекта будущего офиса прокуратуры Алтайского края, то здание будет Г-образной формы. В нем предусмотрено 8 этажей и подземная парковка. Со стороны улицы и во дворе предусмотрено еще несколько открытых автостоянок, а также собственная беседка с газоном. Интересно, что для реализации проекта придется снести несколько ветхих строений. Одно из них – бывший корпус онкологической больницы на пр. Социалистическом, 50, другое – бывшая усадьба купца П.М. Михайлова.

Новое здание должно вместить 212 сотрудников, иметь актовый зал, а под землей должна быть стоянка на 20 автомобилей. Ориентировочная стоимость строительства оценивается в 334 миллиона рублей, выделенных из федерального бюджета.