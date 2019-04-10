Российский певец Филипп Киркоров зашел в минский ресторан быстрого питания и случайно стал звездой главной страницы Интернета. Пользователь под ником u/anavanch опубликовал снимок артиста на популярном сайте Reddit в разделе "Случайный Ренессанс". Фотография быстро стала популярной и набрала на данный момент больше 22 тысяч просмотров.

Пользователи сравнили российского поп-короля с Иисусом, Элвисом Пресли, Элтоном Джоном и Фредди Меркьюри вместе взятыми. Саму же сцену прозвали "Тайной МакВечерей".