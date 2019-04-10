Следственный комитет намерен заняться разбирательством в истории, связанной с применением насилия учителем в отношении пятиклассника одной из школ Майминского района Республики Алтай.

Как сообщили в региональном управлении СКР, ранее в СМИ появились данные о том, что учитель технологии во время урока нанес побои школьнику.

"Учитель поднял ребенка за ворот одежды со стула, а когда он начал задыхаться и потерял сознание, преподаватель его отпустил. После этого подросток упал лицом на бетонный пол. Впоследствии ребенок был госпитализирован с сотрясением мозга", – указывают в ведомстве.

В итоге республиканским СУ СК направлено ходатайство об изъятии материала проверки по факту случившегося из полиции и его передаче в следственные органы СКР для дальнейшего проведения проверочных мероприятий и принятия процессуального решения.