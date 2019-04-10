Авария произошла на 795 километре Чуйского тракта/ Фото: 04.мвд.рф

Грузовой автомобиль Scania Р6Х400 съехал с трассы и перевернулся в Горном Алтае – травмы в результате ДТП получил водитель.

Как сообщили в республиканском МВД, авария случилась 9 апреля около 13:00 часов в Улаганском районе на 795-м километре Чуйского тракта. За рулем грузовика находился 28-летний житель Омской области, который двигаясь со стороны села Курай в направлении Акташ, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги, с последующим опрокидыванием транспортного средства.

"В результате ДТП водитель с полученными травмами был доставлен в районную больницу. Госпитализация мужчине не потребовалась. Его тестирование на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат", – уточняют в полиции.

По факту дорожной аварии проводится проверка.