Депутаты фракции "Справедливая Россия" в парламенте Алтайского края предлагают изменить нормативы отчислений налогов в пользу муниципалитетов. Справедливороссы направили обращение в адрес председателя АКЗС Александра Романенко с предложением создать рабочую группу для работы по совершенствованию правового регулирования межбюджетных отношений и системы налогообложения в регионе.

По словам главы фракции Александра Молотова, нынешняя система излишне консервативна, отчасти себя изжила и требует переформатирования.

"Посмотрите на муниципальные бюджеты – они пусты! И с каждым годом ситуация лишь ухудшается, количество муниципалитетов, выживающих за счёт краевых дотаций лишь увеличивается", – подчеркнул Александр Молотов.

Первое, что необходимо менять – это нормативы отчислений налогов в пользу муниципалитетов.

"Есть два способа помощи муниципальным образованиям – увеличить нормативы отчислений от налогов и механизм дотаций. Дотации – это путь в никуда, они ведут к безинициативности и безделью. Есть известная притча, что дать голодному -удочку или рыбу? Так вот дотации для местных "голодных" бюджетов – это рыба. Она их спасает сиюминутно, но не дает особых перспектив. Нужно дать муниципалитетам "удочку" – стимулировать рост их экономики повышенными нормативами отчислений от налогов. Тем более что это абсолютно совпадает с рекомендациями Минфина и лучшими практиками других регионов", — пояснил Молотов.

Также справедливороссы предлагают пересмотреть патентную систему, которая в регионе толком и не заработала.

"Нужно смотреть, считать, снижать размер потенциального дохода, ещё больше дифференцировать муниципалитеты по этому показателю, выходить с законодательными инициативами, в том числе в части освобождения ИПшников от страховых взносов за наемных работников при покупке патента. Понятно, что эти вопросы не краевого уровня, но мы не можем оставить все как есть. Нужно выходить с инициативой на Федерацию", — добавил Молотов.

Фракция предлагает расширить льготу по транспортному налогу для многодетных семей, инвалидов, пенсионеров: увеличить с 100 до 150 л.с. мощности двигателя авто, попадающего под эту льготу. И в то же время повысить ставки по налогам для владельцев дорогих, роскошных и мощных авто.

Есть инициатива и по курортному сбору, который уже почти два года взимается с туристов Белокурихи. Справедливороссы считают, что его надо отменять или хотя бы ставку и увеличить категории льготников, в том числе добавить к их числу жителей Алтайского края.