Труп собаки с веревкой на шее обнаружен в барнаульском парке, сообщает "Катунь 24" со ссылкой на данные соцсетей.

Согласно информации очевидцев, несчастное животное было найдено в парке "Лесная сказка" накануне.

Отмечается, что это уже второй подобный случай за последний месяц. Так, 20 марта зоозащитники били тревогу после того, как труп собаки с веревкой на шее обнаружили на территории садоводства "Энергетик".