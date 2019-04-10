Труп собаки с веревкой на шее обнаружен в барнаульском парке, сообщает "Катунь 24" со ссылкой на данные соцсетей.
Согласно информации очевидцев, несчастное животное было найдено в парке "Лесная сказка" накануне.
Отмечается, что это уже второй подобный случай за последний месяц. Так, 20 марта зоозащитники били тревогу после того, как труп собаки с веревкой на шее обнаружили на территории садоводства "Энергетик".
Комментарии
явный суицид
Совершенно не работает закон О защите животных. Кошек живьем замуровывают в подвалах, собак травят. Когда наведут порядок в законодательстве?