Труп собаки с веревкой на шее обнаружен в барнаульском парке, сообщает "Катунь 24" со ссылкой на данные соцсетей.
Согласно информации очевидцев, несчастное животное было найдено в парке "Лесная сказка" накануне.
Отмечается, что это уже второй подобный случай за последний месяц. Так, 20 марта зоозащитники били тревогу после того, как труп собаки с веревкой на шее обнаружили на территории садоводства "Энергетик".
Комментарии
явный суицид
Совершенно не работает закон О защите животных. Кошек живьем замуровывают в подвалах, собак травят. Когда наведут порядок в законодательстве?
А что там за записочка рядом приложена ?
А когда перестанут бояться собак? И требовать (ОРАТЬ) надеть намордник на собаку которая признанна "не агрессивной," брызгать соплями, визжать и всячески провоцировать их. по моему не в законах дело а в людях - точнее нелюдях.
Песика жалко. Скотина а не хозяин, сам бы лучше повесился...