Россию назвали небоеспособной против США в Арктике

ВМФ России в ледовых условиях Арктики не провел ни одного выстрела торпедами с включенными системами самонаведения и до последнего момента не имел способных надежно наводиться в таких условиях торпед "Физик-1", пишет для "Независимой газеты" военный эксперт Максим Климов.

Климов отмечает, что аналогичные учения США, например, ICEX (Ice Exercise), проводят регулярно. Причиной отказа России от подробных мероприятий, согласно эксперту, заключаются в отсутствии финансирования и боязни вскрытия острых проблемных вопросов флота.

Эксперт также пишет, что, в то время как "вероятный противник" проводит жесткую боевую подготовку, максимально приближенную к реальным условиям, российская сторона занимается лишь "арктическим фитнесом".

"В результате мы получили ситуацию, когда сегодня подводные силы ВМФ РФ в подледных условиях фактически небоеспособны. Очевидно, что данная ситуация нетерпима и необходимы решительные меры по ее исправлению в кратчайшие сроки", – заключает Климов.

Ранее председатель Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в своем Twitter призвал готовиться к серьезной борьбе за Арктику.

России следует серьезно готовиться к "битве за Арктику". С учётом активности НАТО в Балтийском и Черном морях, а также заявлений Вашингтона и Лондона насчёт намерений противостоять нам в Арктическом регионе, велик риск, что идея его мирного совместного освоения окажется утопией. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 9 апреля 2019 г.

"России следует серьезно готовиться к "битве за Арктику". С учетом активности НАТО в Балтийском и Черном морях, а также заявлений Вашингтона и Лондона насчет намерений противостоять нам в Арктическом регионе, велик риск, что идея его мирного совместного освоения окажется утопией", – считает Пушков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что особой военной напряженности в регионе нет, но напомнил о недавних учениях НАТО в Арктике.