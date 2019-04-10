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Россию назвали небоеспособной против США в Арктике

, ИА "Амител"
Отмечается, что российская сторона занимается лишь "арктическим фитнесом"
США проводят жесткую боевую подготовку, максимально приближенную к реальным условиям / Фото: todaykhv.ru

США проводят жесткую боевую подготовку, максимально приближенную к реальным условиям / Фото: todaykhv.ru

ВМФ России в ледовых условиях Арктики не провел ни одного выстрела торпедами с включенными системами самонаведения и до последнего момента не имел способных надежно наводиться в таких условиях торпед "Физик-1", пишет для "Независимой газеты" военный эксперт Максим Климов.

Климов отмечает, что аналогичные учения США, например, ICEX (Ice Exercise), проводят регулярно. Причиной отказа России от подробных мероприятий, согласно эксперту, заключаются в отсутствии финансирования и боязни вскрытия острых проблемных вопросов флота.

Эксперт также пишет, что, в то время как "вероятный противник" проводит жесткую боевую подготовку, максимально приближенную к реальным условиям, российская сторона занимается лишь "арктическим фитнесом".

"В результате мы получили ситуацию, когда сегодня подводные силы ВМФ РФ в подледных условиях фактически небоеспособны. Очевидно, что данная ситуация нетерпима и необходимы решительные меры по ее исправлению в кратчайшие сроки", – заключает Климов.

Ранее председатель Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в своем Twitter призвал готовиться к серьезной борьбе за Арктику.

"России следует серьезно готовиться к "битве за Арктику". С учетом активности НАТО в Балтийском и Черном морях, а также заявлений Вашингтона и Лондона насчет намерений противостоять нам в Арктическом регионе, велик риск, что идея его мирного совместного освоения окажется утопией", – считает Пушков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что особой военной напряженности в регионе нет, но напомнил о недавних учениях НАТО в Арктике.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

10.04.2019 13:14
гость

Он же сам сказал, проблема в отсутствии финансирования. И по логике, если мы начнем наносить торпедные удары по США в Арктике, конфликт очень быстро покинет Арктику и переместится в другое место. А в другом месте и удары придется наносить другие. Поэтому в условиях ограниченного финансирования надо оценить какое место и какие удары важнее. Я сомневаюсь, что даже США будет наносить по нам удары в Арктике. Они и в Сирии предупреждали, куда удары наносят. По нам пока наносить удары они кажется не хотят

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