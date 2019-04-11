Медики назвали самый ранний признак разрушения печени

Американские ученые из Университета Мичигана обнаружили потенциальный способ предотвратить повреждения печени на ранних стадиях, пишет "Российская газета" со ссылкой на Medicalxpress.

Специалисты выяснили, что белок, задействованный в работе жизненно важного органа, первый сигнализирует о проблемах с печенью.

Ученые зафиксировали тот факт, что играющий ключевую роль в разрушении отходов фермент CPS1, который обычно выделяется в желчь, в результате нарушения работы печени вдруг попадает в кровь.

"CPS1 перепрограммирует моноциты и активизирует противовоспалительный процесс. Эта функция совершенно не связана с обычной ферментативной функцией CPS1, что удивительно. Это открывает пути для разработки новых методов лечения печени", — пояснил профессор Бишр Омари.

Он отметил, что важно понять, какие компоненты CPS1 наиболее важны для запуска противовоспалительного ответа. Соответствующие опыты сейчас проводятся на мышах.