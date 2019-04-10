СК возбудил дело против судей из Литвы после приговора россиянам

СК России возбудил уголовное дело в отношении судей из Литвы, подозреваемых в принятии заведомо неправосудного решения по отношению к гражданам России.

27 марта Вильнюсский окружной суд признал виновными по делу о событиях 13 января 1991 года бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и экс-офицера КГБ Михаила Головатова.

По итогам проверки возбуждено дело в отношении судей Вильнюсского окружного суда Айноры Мацявичене, Айвы Сувилене, Виргинии Тамошюнайте и Артураса Шумскаса. "Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 305 УК России ("Вынесение заведомо неправосудного приговора")", — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, в марте 2019 года указанные судьи по итогам рассмотрения уголовного дела о событиях января 1991 года в Вильнюсе вынесли заведомо неправосудный приговор в отношении ряда российских граждан. Россияне были признаны виновными в совершении преступлений против человечности и военных преступлений и приговорены к лишению свободы на срок от 4 до 14 лет.

В СК отметили, что судьям было достоверно известно о несоответствии обвинений фактическим обстоятельствам событий в Вильнюсе, а также об уголовном преследовании бывших военнослужащих ВС СССР, сотрудников правоохранительных органов и членов КПСС с нарушением норм международного права и уголовного процесса.