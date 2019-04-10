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Священника обвинили в неоднократном развращении 12-летней девочки

, ИА "Амител"
СК отмечает, что обвиняемый свою вину в совершении преступлений признал полностью
Уголовное дело в отношении священника направлено в суд / Фото: kalakazo.livejournal.com

Уголовное дело в отношении священника направлено в суд / Фото: kalakazo.livejournal.com

В Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении настоятеля храма, который  обвиняется в совершении развратных действий в отношении малолетней прихожанки, а также распространении материалов порнографического содержания, сообщает региональный СК.

Как сообщают местные СМИ, в 2017 году священник впервые вступил в интимные отношения с одноклассницей его родного сына. Эти встречи происходили два-три раза в неделю в квартире священника, в храме и в воскресной школе. Кроме того, в соцсетях он активно вел переписку с девочкой, отправляя ей в том числе и порнографические материалы. Переписку случайно увидела мать девочки, она рассказала ее отцу – сотруднику полиции. В итоге в октябре 2018 года, спустя полтора года с начала связи с девочкой, священника задержали. Кроме того, есть информация, что несовершеннолетняя находилась под опекой священника, но жила вместе со своей родной семьей. Отмечается, что жертвой могла стать и его приемная дочь. После ареста священника его жена с девочкой покинули Вологодскую область и переехали на юг России, где сейчас и живут.

По версии следствия, 48-летний обвиняемый неоднократно совершал развратные действия с 12-летней девочкой, заведомо достоверно зная, что она не достигла 14-летнего возраста. Подозреваемый был задержан 9 октября 2018 года и судом по ходатайству следствия арестован.

"Незамедлительно был проведен весь комплекс возможных на тот момент следственных действий, включая осмотр места происшествия и жилых помещений, допросы обвиняемого и широкого круга иных лиц, проверку показаний на месте, а также проводился ряд криминалистических исследований изъятых вещественных доказательств по делу", – говорится в сообщении ведомства.

Изучив в ходе расследования уголовного дела переписку в социальной сети обвиняемого с потерпевшей, а также исследовав изъятую компьютерную технику, следователи обнаружили факты пересылки обвиняемым девочке фотографий порнографического содержания, включая несовершеннолетних.

Отмечается, что обвиняемый свою вину в совершении преступлений признал полностью. Уголовное дело направлено в суд.

 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

10.04.2019 15:10
- гость -

Утопить. Церковь хороша когда гонима.

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10.04.2019 15:28
- гость -

Что значит неоднократное развращение? Развратил, а затем уже пользовался...

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