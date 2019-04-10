Работы проводятся в микрорайоне Северный/ Фото: vk.com/barneos22

Пользователи социальных сетей сообщают о задымлении в районе Новоалтайска в среду, 10 апреля. В ГУ МЧС по региону порталу Amic.ru сообщили, что повода для беспокойства нет – пожаров в этом районе не зарегистрировано.

"Пожар в районе Новоалтайска возле новосибирской трассы. Жители Новоалтайска сообщают, что весь дым идет на город", – отмечает автор заметки в паблике barnaul 22.

В региональном главке МЧС нашей редакции уточнили, что в микрорайоне Северный проводится плановый отжиг сухой травы. Все работы проводятся под контролем полиции и пожарных. Никакой угрозы нет.