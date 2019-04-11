Второй четвертьфинал Лиги "КВН-Алтай" состоится 20 апреля в Барнауле

Второй четвертьфинал официальной лиги "КВН-Алтай" состоится в субботу, 20 апреля. Игра традиционно пройдет в ДК "Сибэнергомаш" (г. Барнаул, пр. Ленина, 147). Начало в 18:00.
За выход в полуфинал сразятся команды:
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"Сын маминой подруги", г. Барнаул;
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"Здравия желаю", БЮИ, г. Барнаул;
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"Привет", г. Барнаул;
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"22 регион", Академия гостеприимства, г. Барнаул;
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"Юмористический журнал "Казанова", г. Рубцовск, Алтайский край;
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"Какая-то сборная", г. Бийск, Алтайский край;
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"Сборная Заринска", г. Заринск, Алтайский край;
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"Электро Дед", с. Ключи, Алтайский край;
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"Твердятич Пихто", г. Горно-Алтайск, респ. Алтай;
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"Сборная Усть-Каменогорска", г. Усть-Каменогорск, Казахстан;
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Сборная супергероев "Каменные Рагнарёки", с. Верх-Тула, Новосибирская область.
В этом году команды поборются за главный приз сезона – поездку на Международный фестиваль команд КВН в г. Сочи "КиВиН-2020", где они смогут представить наш регион от лица единственной официальной лиги КВН Алтайского края "#КВНАЛТАЙ". Удачно выступив на фестивале в г. Сочи, лучшая команда края получит право играть в одной из телевизионных лиг КВН и, возможно, в следующем году барнаульцы смогут увидеть своих земляков не только лично, но и по телевизору.
Полный список полуфиналистов определится после второго четвертьфинала, который состоится уже 20 апреля в 18:00 в ДК "Сибэнергомаш". Билеты можно приобрести на сайте: barnaul.kassy.ru/event/2-4161/hall/ , во всех кассах города сети Кассы.ру и у распространителей всего за 200-250 рублей. Подробности смотрите в сообществах в соцсети "ВКонтакте" vk.com/kvnaltay и "Инстаграм" instagram.com/kvnaltay .
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