Второй четвертьфинал Лиги "КВН-Алтай" состоится 20 апреля в Барнауле

Второй четвертьфинал официальной лиги "КВН-Алтай" состоится в субботу, 20 апреля. Игра традиционно пройдет в ДК "Сибэнергомаш" (г. Барнаул, пр. Ленина, 147). Начало в 18:00.

За выход в полуфинал сразятся команды:

"Сын маминой подруги", г. Барнаул;

"Здравия желаю", БЮИ, г. Барнаул;

"Привет", г. Барнаул;

"22 регион", Академия гостеприимства, г. Барнаул;

"Юмористический журнал "Казанова", г. Рубцовск, Алтайский край;

"Какая-то сборная", г. Бийск, Алтайский край;

"Сборная Заринска", г. Заринск, Алтайский край;

"Электро Дед", с. Ключи, Алтайский край;

"Твердятич Пихто", г. Горно-Алтайск, респ. Алтай;

"Сборная Усть-Каменогорска", г. Усть-Каменогорск, Казахстан;

Сборная супергероев "Каменные Рагнарёки", с. Верх-Тула, Новосибирская область.

В этом году команды поборются за главный приз сезона – поездку на Международный фестиваль команд КВН в г. Сочи "КиВиН-2020", где они смогут представить наш регион от лица единственной официальной лиги КВН Алтайского края "#КВНАЛТАЙ". Удачно выступив на фестивале в г. Сочи, лучшая команда края получит право играть в одной из телевизионных лиг КВН и, возможно, в следующем году барнаульцы смогут увидеть своих земляков не только лично, но и по телевизору.