Большинство россиян не знают о наличии проектов, которые помогают людям развить свои навыки и быстрее сделать карьеру, добиться успеха в той или иной сфере, сообщает ВЦИОМ со ссылкой на результаты собственного исследования.

Отмечается, что уровень информированности о существующих в России проектах саморазвития остается умеренным – о таких проектах слышали 46% опрошенных (рост с 42% в 2018 году). Среди людей с высшим образованием доля знающих о реализации подобных проектов составляет 52%, а среди людей с неполным средним образованием – 21%.

О желании принять участие в подобных проектах в целом заявила половина опрошенных, при этом показатель с декабря 2018 г. снизился на 7% (с 57 до 50%).

Высокая заинтересованность в участии зафиксирована среди молодежи от 18 до 24 лет (75%) и от 25 до 34 лет (70%), а также жителей крупных городов (59%). Кроме того, три четверти (76%) опрошенных хотели бы, чтобы их дети или внуки приняли участие в одном из проектов "Россия – страна возможностей".

"В числе факторов, которые определяют интерес к программам саморазвития, признаваемая обществом ценность образования и их пересечение с темой успеха. В наибольшей степени на успех нацелена молодежь, но она ожидает помощи в движении к новым рубежам. Высокий уровень интереса к программам саморазвития, рефлексии усилий власти в этом направлении свидетельствует о социально одобряемом характере участия в подобных программах, особенно среди молодежи. Ключевой вопрос: в какой степени предлагаемые программы содержательно соответствуют запросу и насколько массовыми они могут быть по своему охвату?" – отметил руководитель Практики политического анализа и консультирования Департамента исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов, пишут "Актуальные новости".