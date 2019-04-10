Рабочие нарядили северного оленя в вахтовика и отпустили в тундру

Российские вахтовики поймали северного оленя, надели на него каску и оранжевый жилет, и отпустили в тундру, сняв весь процесс на видео. Полное видео опубликовано на YouTube-канале "Вахтовое Братство".

Предположительно съемка происходила в Ямало-Ненецком округе, пишет "Лента.Ру". Трое рабочих держат оленя и параллельно пытаются нарядить его в экипировку вахтовика.

"Новый мастер будет у нас на объекте. Федор", – сказал оператор. После этого один из рабочих дает животному лакомство.

В комментариях к публикации отмечается, что кадры сделаны "возле Карского моря". По словам автора видео, этот олень был домашний и еще три месяца пасся возле рабочих, которые подкармливали его хлебом и колбасой.