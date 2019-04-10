Рабочие нарядили северного оленя в вахтовика и отпустили в тундру

Российские вахтовики поймали северного оленя, надели на него каску и оранжевый жилет, и отпустили в тундру, сняв весь процесс на видео. Полное видео опубликовано на YouTube-канале "Вахтовое Братство".
Предположительно съемка происходила в Ямало-Ненецком округе, пишет "Лента.Ру". Трое рабочих держат оленя и параллельно пытаются нарядить его в экипировку вахтовика.
"Новый мастер будет у нас на объекте. Федор", – сказал оператор. После этого один из рабочих дает животному лакомство.
В комментариях к публикации отмечается, что кадры сделаны "возле Карского моря". По словам автора видео, этот олень был домашний и еще три месяца пасся возле рабочих, которые подкармливали его хлебом и колбасой.
Комментарии
Великовозрастные болваны!!!
Что значит : БЫЛ домаший???
подкармливали его хлебом и колбасой
вот так вот. а в зоопарке тигру не докладывают мяса!
Что значит : БЫЛ домаший???
То и значит. Раньше он БЫЛ, а после того как его откормили хлебом с колбасой, его больше НЕТ. Съели олешку работники.
Вечером пришел папа оленя с друзьями и нарядил вахтовиков в костюм ОЛЕНЕЙ )))))
Олени