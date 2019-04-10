Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал использование образа Владимира Путина на предвыборных плакатах на Украине, сообщает LifeShot.

"Мы выбираем Путина, а украинцы – посмотрим", – коротко ответил Песков на вопрос, как относятся в Кремле к такой агитации, когда на билборде изображены действующий президент Украины Петр Порошенко и Путин, и надпись "21 апреля. Решающий выбор".

Ранее в Сети появились фото рекламы, на которой Порошенко противопоставляет себя Путину. Штаб украинского президента подтвердил их подлинность. Кроме того, представители президента заявили, что на размещение билбордов "согласия Путина не спрашивали". В штабе пояснили, что задача рекламы – "показать умение Порошенко смело смотреть в глаза российскому лидеру".

"Жаль, Сэм Блэк не дожил до наших дней. Автор незабвенной книги "PR. Что это такое?", уверена, ушел бы в монастырь после увиденного. И увел бы туда всех белодомовских идеологов "демократизации" Украины", – прокомментировала ситуацию официальный представитель МИД России Мария Захарова.