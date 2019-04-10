Депутаты предлагают не снижать ненаказуемый порог скорости

Первый зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в среду, 10 апреля, проведет общественные слушания по вопросу целесообразности планов правительства России штрафовать автомобилистов за превышение установленной скорости на 10-20 километров, пишет "Парламентская газета".

Правило, по которому за превышение лимита скорости менее чем на 20 километров в час водителю не приходит штраф, предусмотрено в законодательстве с 1 марта 2013 года. Ранее представители силовиков и транспортников рассказали о своих предложениях, устанавливающих административную ответственность за превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину не менее 10, но не более 20 км/ч.

По мнению Лысакова, инициативы по ужесточению наказания за нарушения ПДД могут иметь крайне негативный общественный резонанс.

"Социальной реакцией на подобные предложения, принятые без необходимого всестороннего анализа, станет правовой нигилизм: многие просто перестанут платить штрафы", – пояснил депутат.

Он напомнил, что 30 января два профильных комитета Госдумы направили запросы в правительство, касающиеся этих вопросов. Это сделано по протокольному поручению палаты. Согласно поручению, комитет по госстроительству и законодательству должен был сделать запрос в правительство о причинах сохранения на федеральных трассах, имеющих четырехполосное движение и соответствующих нормативным требованиям, заниженного скоростного режима. А комитету по транспорту и строительству следовало получить у правительства статистику ДТП при превышении скоростного режима свыше 20 километров в час, но не более чем на 40 километров в час, а также предложения по целесообразности возврата практики участия Госавтоинспекции в оценке проектов организации дорожного движения.

По словам Лысакова, комитет по государственному строительству и законодательству до сих пор не получил ответа. Ответ от Минтранса, поступивший в комитет по транспорту и строительству не так давно, в основном содержит перечисление существующих нормативно-правовых актов.

В слушаниях примут участие представители Минтранса, МВД, Федерального дорожного агентства, Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, субъектов РФ, общественных организаций специалистов дорожной и транспортной отраслей.