Водителя Mercedes, нарочно сбившего курсанта МЧС, задержали в Воронеже

В Воронеже задержали мужчину, который пытался насмерть сбить курсанта МЧС, сообщает региональный СК.

Как сообщают местные СМИ, подозреваемый – Вячеслав Дмитренко. "Его мама – большая шишка в местных медицинских кругах. Славик пытается "соскочить на больничку". Для мамы-профессора, как вы понимаете, справка не проблема. Пострадавший запуган и боится говорить о том, что с ним произошло", – указывается в сообщении.

Инцидент произошел 1 апреля, однако о нем стало известно, только когда видео ДТП появилось в Сети. По данным следствия, 45-летний водитель Mercedes возле филиала пожарно-спасательной академии нарочно сбил 21-летнего курсанта. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Полиция задержала злоумышленника у него дома, очевидцы опознали его. На допросе подозреваемый воспользовался правом не свидетельствовать против самого себя. Мотивы его поступка неизвестны.

В СК рассказали, что курсанта после аварии госпитализировали с многочисленными травмами. Его уже допросили как потерпевшего.

Как пишет "Лента.Ру", пострадавшим оказался 21-летний Давид Геворгян, приехавший из Севастополя в Воронеж на учебу в филиале Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России. В настоящее время молодой человек находится в больнице, у него диагностировано сотрясение головного мозга, ушибленные раны головы, ушиб грудного отдела, ушиб левого локтевого сустава и гематома левой голени.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.