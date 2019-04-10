В России могут ввести лицензии для компаний и предпринимателей, занимающихся скупкой ювелирных изделий и драгметаллов у граждан. Соответствующий законопроект правительства уже внесен в Госдуму, а в среду, 10 апреля, его рассмотрит Комитет ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, пишет "Парламентская газета".

В обоснование своей инициативы кабмин приводит несколько аргументов. Во-первых, при доаффинажной переработке (процесс очистки металла от примесей) лома и отходов цветных металлов используются химические вещества, отнесенные к первому классу опасности, а нелицензированными предприятиями часто не соблюдаются требования по экологической безопасности, что приводит к угрозе жизни и здоровью населения.

Во-вторых, существенная часть золотого лома аккумулируется в ломбардах, скупках, комиссионных. Проконтролировать их нет никакой возможности, а отсутствие контроля влечет за собой обман рядовых граждан, в том числе путем легализации контрабандной продукции.

Кроме того, потребности ювелирной промышленности в золоте практически полностью покрываются драгоценным металлом, произведенным из лома, в то время как золото лицензированных аффинажных предприятий остается невостребованным.

"Виной тому — разница в налогообложении. Реализация аффинированных драгоценных металлов облагается НДС по ставке 20%, в то время как при продаже лома и отходов драгоценных металлов применяется режим освобождения от уплаты НДС", — отметили в кабмине. Поэтому нередки случаи оформления фиктивной документации, связанной с переработкой драгоценных металлов.

В пояснительной записке к документу также сказано, что поскольку пошлина за предоставление лицензии составляет 7500 рублей, то с учетом общего числа компаний и предпринимателей, занятых в этой сфере, доходы бюджета составят около 64,3 млн руб. Налоговые же поступления по результатам выдачи лицензий могут составить около 17 млрд руб.