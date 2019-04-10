Россияне из-за бедности перестают совершать покупки даже в кредит

"Левада-Центр" опубликовал динамика потребительских настроений в марте 2019 года, которая отражает негативные тенденции в экономике. Отмечается, что показатели индекса улучшились по сравнению с началом года (плюс 9 пунктов), но ниже показателя марта прошлого года (минус 9 пунктов). ИПН еще не вышел на докризисный показатель (до 2009 года), поэтому говорить о выходе из кризиса 2014 года пока нельзя, подчеркивают аналитики.

Интерес к покупкам в кредит, который постепенно рос с момента окончания прошлого кризиса до осени 2014 года, был подорван конфликтом в Украине и внешнеполитической нестабильностью. На данный момент индекс находится на уровне мая 2016 года. С середины 2016 года потребительский оптимизм к покупкам в кредит возрастал, но в 2018 году снова снизился (минус 22 пункта).

"Отсутствие данных за 2018 год не позволяет точно определить момент начала снижения индекса. Вероятно, на этот индекс оказали влияние пенсионная реформа и неуверенность в будущем российской экономики и семейного бюджета", — отмечают аналитики.

С конца 2014 года по сегодняшний момент оценки текущего материального положения россиян и ожидания от будущего разделились: на будущее респонденты продолжают смотреть с большим оптимизмом, чем на нынешнюю ситуацию. При этом дистанция до ожидаемого уровня жизни и потребления сокращается, прежде всего, в группах обеспеченных россиян (могущих позволить покупку товаров длительного пользования) и среди молодежи (18-24 лет). Рост оптимизма наблюдается в оценке краткосрочных перспектив — в ожидании улучшения собственной материальной ситуации в ближайшие 12 месяцев (плюс 16 пунктов) и экономической ситуации в стране (плюс 7 пунктов). Оценки на 5-летнюю перспективу пока остаются нейтральными — сохраняется баланс негативных и позитивных ожиданий.