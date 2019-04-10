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Разваливающийся стадион "Динамо" в Барнауле ждет ремонт в 2019 году, после которого арена будет приведена к своему историческому виду. Об этом журналистам рассказал президент АНО "Динамо-Барнаул" Алексей Минин, который пообещал привести в порядок фасад арены, выходящий на проспект Ленина. Кроме того, по проектам, подготовленным в 1950-1960 годах, будет отреставрирован центральный вход на стадион. Данный проект уже находится на согласовании в администрации Барнаула. После реконструкции главная футбольная арена края будет полностью соответствовать требования ФНЛ.

Для этого, кстати, необходимо уложить новое покрытие для поля. В частности внести удобрение, постоянно подстригать траву, поливать. Футбольные ворота на поле планируют заменить на новые, которые бы соответствовали всем современным стандартам. Появятся на и стадионе новые беговые дорожки, полученные по федеральной программе "Спорт – норма жизни". Возможно, после этого там сможет спокойно тренироваться легкоатлет Сергей Шубенков, для которого сегодня в Барнауле просто нет нормального покрытия.

Для участия в ФНЛ руководству местного "Динамо" необходимо только будет оборудовать систему подогрева поля. Разговоры об этом велись уже много лет. Алексей Минин отметил, что предыдущими попытками деньги просто "зарыли в землю" и результата это не принесло. Для того чтобы сделать подогрев поля – необходима собственная котельная недалеко от стадиона. Это обойдется около 15 миллионов рублей, но котельную можно ждать не раньше, чем через 3-4 года.

При этом выходить в ФНЛ руководство барнаульского клуба пока не планирует. Для этого необходимо иметь бюджет в районе 180 миллионов рублей, что в четыре раза больше нынешнего. Нынешний же сезон команда, которую возглавил Александр Суровцев, попытается состязаться в призовой тройке, а на следующий сезон руководство клуба намерено попытаться сражаться за чемпионский титул. Играть в основном составе планируют в основном молодыми местными ребятами. Также будет организована молодежная команда "Динамо", которая будет выступать в чемпионате КФК. По заверениям руководства бело-голубых, будет пересмотрена работа по привлечению на стадион болельщиков. Не секрет, что долгие годы "Динамо" была одной из самых посещаемых команд в стране за территорией Урала, но сегодня на стадионе очень мало болельщиков. Из-за того, что динамовцы застряли в болоте второго дивизиона с шестью командами, многим уже не интересно смотреть из сезона в сезон одних и тех же соперников. Ажиотаж способны вызвать только кубковые встречи, как с "Томью" и "Оренбургом" в прошлом сезоне.