Первые интернет-клубы / Фото: Pikabu, internet-club.info, из свободных источников

Компьютерные клубы или интернет-кафе, как позже они стали называться, появились в России в 90-х годах. Это был особый тип массово-увеселительных заведений для продвинутой молодежи. В то время иметь домашний компьютер было роскошью, не говоря уже о таком понятии как интернет. И подростки проводили часы, и даже дни, играя в подвальных помещениях чаще всего в окружении единомышленников. Это даже можно назвать некой субкультурой начала 2000-х.

Если говорить про Барнаул, то в 2003 году в городе официально насчитывалось девять клубов: из них только два работали ночью. Сколько их было неофициально – сказать трудно. Некоторые клубы существовали по 1,5-2 года.