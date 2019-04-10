Виктор Томенко ответил на вопросы девятиклассницы/ Фото: Антон Федотов/ altairegion22.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко помог девятикласснице Табунской средней школы в написании аттестационной работы – глава региона пообщался с ученицей, которая готовит проект "Как стать успешным". Школьница Эльнара Мамедова обратилась к губернатору, попросив его о мини-интервью.

"Среди вопросов, которые интересовали школьницу, были такие: какими качествами должен обладать человек, чтобы достичь успеха, обязательно ли признание со стороны, может ли успех быть случайным? Прозвучали также вопросы личного характера. Виктор Томенко поделился воспоминаниями о своей школьной жизни, занятиях спортом, сбывшихся мечтах. По мнению главы региона, разносторонность интересов позволяет приобрести больше опыта, в том числе учит справляться с неудачами, не паниковать", – уточняют в пресс-службе регионального правительства.

Говоря о качествах, позволяющих человеку достичь успеха, губернатор выделил такие, как компетентность, трудолюбие, целеустремленность и стрессоустойчивость.

"Чтобы стать успешным, необходимо целенаправленно работать, не сбиваться, не поддаваться слабостям, не огорчаться из-за неудач – все они временны, и почти всегда есть возможность что-то поправить. Важно с оптимизмом смотреть на жизнь, которая вам предстоит", – подчеркнул Виктор Томенко.

Также глава региона пожелал школьникам удачи в самых разных сферах.