Певица из Барнаула вновь выступит в шоу "ПЕСНИ" на ТНТ

Фото: ТНТ

Певица из Алтайского края Полина Холод вновь примет участие в телевизионном проекте ТНТ "ПЕСНИ". Ее выступление можно будет увидеть уже 13 апреля в 20:00 по местному времени. В шоу Полина будет представлять Бийск и Барнаул. Ей 24 года и она уже пробовала свои силы на проекте в прошлом сезоне, но дойти до финала не удалось. Полине 24 года, она является выпускницей Алтайского государственного института культуры и играет на гитаре.

Что скажут Полине члены жюри? Пройдет ли она в следующий этап шоу? Узнай все подробности в эту субботу, 13 апреля в 20:00 на телеканале ТНТ! А в воскресенье, 14 апреля, смотри шоу "ПЕСНИ" в 18:30.