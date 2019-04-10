Полиция в Новосибирске раскрыла заказное убийство, совершенное в декабре 2017 года, сообщили в областном главке МВД России.

В ведомстве уточняют, что 21 декабря позапрошлого года в подъезде жилого дома по улице Дачной было обнаружено тело женщины с ножевым ранением.

"На место преступления выехала следственно-оперативная группа. Как было установлено, женщина, проживавшая в этом же подъезде, скончалась около 08:45 от проникающего ножевого ранения в сердце. По данному факту следователями СК было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации "Убийство", – отмечают в ГУ МВД.

Сразу установить причастных к преступлению не удалось. Однако в этом году была получена информация о лицах, которые могут быть причастны к убийству.

В апреле были установлены и задержаны трое подозреваемых в совершении преступления. Двое исполнителей были задержаны в Новосибирске, а организатор убийства – в Республике Алтай, добавляют в полиции.

По предварительным данным, мотивом преступления стал конфликт из-за раздела имущества.

В настоящее время фигуранты уголовного дела находятся под стражей.