Авария произошла на пересечении проспекта Строителей и улицы Деповская/ Фото: forums.drom.ru

Столкновение автомобиля BMW и автобуса произошло в центре Барнаула днем в среду, 10 апреля.

О ДТП сообщили очевидцы на форуме drom.ru. Уточняется, что авария случилась на пересечении проспекта Строителей и улицы Деповской.

"В автобусе не встают несколько человек, пострадавшие ждут "скорую", – также говорится в сообщении.

Портал Amic.ru обратился за комментариями в городскую ГИБДД. Информация уточняется.