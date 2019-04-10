Факт столкновения легкового автомобиля и пассажирского автобуса, произошедшего в центре Барнаула 10 апреля, подтвердили в городской ГИБДД.

В Госавтоинспекции отметили, что на место аварии прибыли сотрудники полиции. В данный момент уточняется информация о пострадавших и выясняются все обстоятельства случившегося.

Подробности о ДТП будут предоставлены позже, добавили в ГИБДД.

Напомним, что столкновение автомобиля BMW и пассажирского автобуса произошло на пересечении проспекта Строителей и улицы Деповской.