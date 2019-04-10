Схему движения автобусов №37 изменят в Барнауле, информирует пресс-центр городской администрации.

Изменения начнут действовать с 13 апреля. В мэрии добавляют, что нововведения относительно трассы следования автобусного маршрута №37 микрорайон Восточный – микрорайон Октябрьский приняты в целях улучшения транспортного обслуживания жителей новых кварталов.

В итоге автобусы будут следовать по схеме: улица Маяковского, улица Кулагина, проспект Калинина, проспект Строителей, Павловский тракт, улица Попова, Балтийская, Сергея Ускова, Власихинская, Попова, Трактовая, Дальняя, Новосибирская, Ветеринарная, Ковыльная, Берестовая, Рождественская, Изящная.