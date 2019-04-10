Следственный комитет отреагировал на сообщение из социальных сетей о том, что накануне из автобуса в Рубцовске был высажен ребенок.
Как сообщили в краевом управлении СКР, по информации об оставлении в опасности несовершеннолетнего мальчика кондуктором пассажирского автобуса организована доследственная проверка.
"В одной из социальных сетей Интернета опубликовано сообщение о том, что 9 апреля 2019 года в городе Рубцовске кондуктор пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту № 6, высадила несовершеннолетнего мальчика в незнакомом для него месте", – отмечают в правоохранительном ведомстве.
В рамках проверки будет дана юридическая оценка руководству транспортной компании по ненадлежащему оказанию услуг в сфере пассажироперевозок, а также оценены действия кондуктора на предмет оставления ребенка в опасности.
Комментарии
Что за очередной бред? Сначала заявили что в мороз детишки могут внаглую без билетов ездить, теперь "в незнакомом месте". При чём здесь "оставление в опасности"? СК палки по раскрываемости рубит? Если родители такие паникёры, пусть увольняются и возят чадушек за ручку сами или приучают не тратить проездные деньги на мороженое.