Следственный комитет отреагировал на сообщение из социальных сетей о том, что накануне из автобуса в Рубцовске был высажен ребенок.

Как сообщили в краевом управлении СКР, по информации об оставлении в опасности несовершеннолетнего мальчика кондуктором пассажирского автобуса организована доследственная проверка.

"В одной из социальных сетей Интернета опубликовано сообщение о том, что 9 апреля 2019 года в городе Рубцовске кондуктор пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту № 6, высадила несовершеннолетнего мальчика в незнакомом для него месте", – отмечают в правоохранительном ведомстве.

В рамках проверки будет дана юридическая оценка руководству транспортной компании по ненадлежащему оказанию услуг в сфере пассажироперевозок, а также оценены действия кондуктора на предмет оставления ребенка в опасности.