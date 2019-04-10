Жители барнаульского поселка Новый Спутник возмущены информацией о том, что в населенном пункте восстановили водоснабжение.

"Воды либо нет вообще, либо она появляется в виде чрезвычайно тонкой струйки. Поэтом говорить о восстановлении водоснабжения не приходится", – сообщили ИА "Амител" жители поселка.

Напомним, авария на водопроводной сети поселка произошло накануне. Без воды осталось около 250 жилых домов. Выход воды на поверхность из колодца по улице Лимонной обнаружили местные жители. Вода отсутствовала по следующим улицам: Лимонная, Имбирная, Черничная, Персиковая, Мятная, Анисовая, Айвовая, Медовая.

Как сообщили в администрации Барнаула утром 10 апреля, специалисты обслуживающей организации "Алетан" откачали воду из колодца, отремонтировали задвижку и запустили насос.

"Сейчас в "Алетане" говорят, что из-за сбоя электричества у них что-то случилось с насосом, и поэтому воды у нас нет. Когда она появится – неизвестно. Но самое интересное, что никаких перебоев со светом никто в поселке не ощутил", – утверждают жители Нового Спутника.