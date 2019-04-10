Медведев сравнил мужчин и женщин на руководящих постах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сравнил, как мужчины и женщины выполняют обязанности начальника, отметив, что на руководящих постах женщины показывают себя лучше, сообщает РИА "Новости".

"Все руководители-женщины, безусловно, лучше, чем руководители-мужчины", — заявил Медведев в ходе всероссийского открытого урока под названием "Профессия — руководитель".

По словам премьера, хороший руководитель не будет кричать, стучать кулаками по столу, сверкать очками. Женщины на руководящих должностях как раз ведут себя спокойнее мужчин и никакие крики им не свойственны, утверждает он.

Медведев ранее признал, что в России существует гендерная дискриминация. По его словам, в российской Конституции, конечно, прописаны равные права для мужчин и женщин, но это не отменяет того, что женщинам приходится труднее делать карьеру по рядку причин. В том числе, как подчеркнул премьер, это происходит и из-за сложившихся в обществе традиций.

Премьер-министр добавил, что семейные обязанности по воспитанию детей также ложатся на женщин. По этой причине государство должно помогать женщинам, а не препятствовать им.

Ранее Минтруд России назвал сферы, в которых чаще всего руководящие посты занимают женщины. Оказалось, что в роли начальниц российских женщин чаще всего можно увидеть в сфере администрирования, гостиничном и ресторанном бизнесе.