Алтайского судью будут судить за ДТП, в котором пострадала пенсионерка

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении судьи Угловского районного суда, сообщает региональный СК.

"Решение о привлечении судьи в качестве обвиняемого было принято председателем Следственного комитета РФ с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ. Судья обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, в мае 2018 года судья двигался за рулем своего автомобиля по парковочной площадке здания, расположенного на Правобережном тракте в городе Барнауле. Нарушив правила дорожного движения, он допустил столкновение с осуществляющим выезд с парковки легковым автомобилем. В результате ДТП 60-летней пассажирке пострадавшего автомобиля был причинен тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в суд.