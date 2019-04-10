Бывший министр по делам "Открытого правительства" Михаил Абызов перед арестом пытался снять деньги со счета в банке, чтобы скрыть их от следствия, передает ТАСС со ссылкой на представителя Следственного комитета России.

По данным следствия, при наложении ареста на счета Абызов попытался снять деньги, но следствию удалось этому помешать. Сумма, которую попытался вывести со счетов Абызов, не раскрывается.

27 марта суд в Москве арестовал Абызова на два месяца. Его обвиняют в мошенничестве и создании преступного сообщества. Следствие предполагает, что Абызов и его сообщники в 2011-2014 годах использовали мошеннические схемы, что похитить 4 млрд рублей у "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей".

Абызов вину не признает. По словам его адвокатов, основанием для обвинения стала одна сделка, по которой бывший министр и его коллеги приобрели 100% в четырех энергокомпаниях, а затем продали их "Алмазювелирэкспорту" за те самые 4 млрд. Однако по версии следствия, реальная стоимость активов была чуть больше 186 млн рублей.

Отмечается, что Абызова арестовали спустя несколько дней после ликвидации системы "Открытого правительства". Чиновник занимался ей, когда работал на посту министра в 2012-2018 годах.