Медведев рассказал свою самую сокровенную школьную тайну

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе открытого урока "Профессия — руководитель" признался, что в школе у него были плохие отметки, а по одному из предметов в выпускном классе даже была двойка в четверти, сообщает телеканал "360". Видео смотреть с 38 минут 30 секунд.

"В школу я сначала любил ходить, потом — не любил. С определенного возраста. Двойки у меня, конечно, были", — рассказал детям Медведев.

Он также заявил, что теперь готов открыть одну свою школьную тайну, которую никогда не рассказывал.

"Я такую тайну открою, никогда об этом не рассказывал. У меня в 10 классе — а тогда 10 классов было, не 11, как сейчас — по одному из предметов, называть его не буду, была двойка даже в четверти. Но самое главное — собрать волю в кулак и правильным образом завершить учебу. Когда я заканчивал учиться в школе, у меня не то что двоек — у меня и троек уже не осталось. Я все зачистил", — рассказал школьникам глава правительства.

Медведев подчеркнул, что в плохих отметках тоже есть смысл.

"Двойки должны быть даже для того, чтобы понять в чем разница между двойкой и пятеркой", — заключил премьер.