Житель Воронежа, которого задержали за наезд на курсанта МЧС, неоднократно нарушал правила дорожного движения – 46 нарушений, связанных с лихачеством на дорогах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника пресс-службы главного управления МВД по региону Наталью Куликову.

Происшествие случилось 1 апреля у дома № 231 по улице Краснознаменная в Воронеже. Местный 45-летний житель, управляя своим Mercedes, совершил наезд на 21-летнего курсанта с явным намерением его убить.

После водитель скрылся с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали. У курсанта Воронежского института – филиал ФГБОУ ВО "Ивановская пожарно-спасательная академия" – сотрясение головного мозга, множественные раны и ушибы, в том числе головы и груди.

Подозреваемого задержали 10 апреля. В ходе разбирательства оказалось, что он 46 раз привлекался к ответственности за превышение скорости.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства происшествия. Задержанный воспользовался своим конституционным правом не свидетельствовать против себя, рассказали в региональном МВД. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.