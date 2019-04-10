В поселке Новый Спутник из-за сбоя работы насоса, произошедшего вследствие перепадов напряжения, наблюдается низкий напор воды. Произведет ремонт компания ООО "Бурвод" по гарантийным обязательствам 11 апреля. Отключения водоснабжения не потребуется.

В четверг, 11 апреля, водоснабжение восстановят в полном объеме.

Напомним, что повреждение на водопроводной сети произошло накануне. В итоге без воды осталось около 250 жилых домов. Выход воды на поверхность из колодца по улице Лимонной обнаружили местные жители. Вода отсутствовала по следующим улицам: Лимонная, Имбирная, Черничная, Персиковая, Мятная, Анисовая, Айвовая, Медовая.

Специалисты обслуживающей организации "Алетан" откачали воду из колодца, отремонтировали задвижку и запустили насос.

Водоснабжение жителей поселка было восстановлено не в полном объеме. Работы по устранению аварии находились на контроле администрации Индустриального района.

Впрочем, после жители поселка возмутились появлением информации о том, что в населенном пункте восстановили водоснабжение. "Воды либо нет вообще, либо она появляется в виде чрезвычайно тонкой струйки. Поэтом говорить о восстановлении водоснабжения не приходится", — рассказали ИА "Амител" местные жители.