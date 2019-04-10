Концерт "Руки вверх" стал для "Карандин-Арены" первым мероприятием такого масштаба / Фото: ИА "Амител" Екатерина Смолихина

Группа "Руки Вверх" в среду вечером, 10 апреля, выступила с концертом в Барнауле на "Карандин-Арене". Посмотреть на шоу пришли несколько тысяч барнаульцев и гостей столицы Алтайского края.

Стоит отметить, что концерт "Руки Вверх" стал для "Карандин-Арены" первым мероприятием такого масштаба. "Зал заполнен полностью", — рассказал журналист ИА "Амител" , побывавший на концерте.

Подробный отчет с фоторепортажем будет опубликован позже.